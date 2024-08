'Deixa ele se desmoralizar, Sarto vai ganhar', diz presidente do PDT sobre apoio de Idilvan a Evandro

O ex-senador e presidente do PDT no Ceará, Flávio Torres, disse ao O POVO que não defende punições ao deputado federal Idilvan Alencar que, filiado ao PDT, declarou apoio ao petista Evandro Leitão para prefeito de Fortaleza. A manifestação de apoio ocorreu nessa segunda-feira, 26, na inauguração do comitê da vereadora Professora Adriana Almeida (PT), no Kukukaya.

"Ele já não é pedetista. Pediu pra sair, inventando uma perseguição que nunca existiu, ainda não se desfiliou por conta da legislação. Deixa ele se desmoralizar, perdendo a eleição, pois quem vai ganhar é o Sarto", afirmou Torres.

Deputado explica apoio

Conforme Idilvan, o apoio a Leitão decorre da amizade antiga entre eles, de 31 anos. O motivo ainda mais forte, disse, é o fato de a candidatura de Evandro ter ascendência sobre a categoria de professores, a mesma que é decisiva para as eleições de Idilvan à Câmara dos Deputados. Eleito em 2018 e reeleito em 2022, Idilvan tem dois mandatos em Brasília.