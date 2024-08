Pesquisa Quaest SP tem triplo empate técnico: Boulos, 22%; Marçal, 19 e Ricardo Nunes, 19%

O próximo debate é no dia 1º de setembro, organizado por MyNews e TV Gazeta, às 18 horas

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 28, mostra situação de triplo empate técnico em São Paulo. Guilheme Boulos está numericamente à frente na disputa, com 22%, seguido pelos candidatos Pablo Marçal (PRTB) e Ricardo Nunes (MDB), este atual prefeito da cidade, ambos com 19%.

Confira os números:

Guilherme Boulos (PSOL): 22%



Pablo Marçal (PRTB): 19%



Ricardo Nunes (MDB): 19%



Datena (PSDB): 12%



Tabata Amaral (PSB): 8%



Marina Helena (Novo): 3%



Bebeto Haddad (DC): 2%



João Pimenta (PCO): 0%



Ricardo Senese (UP): 0%

Altino Prazeres (PSTU): 0%

Indecisos: 8%

Branco/nulo/não vai votar: 7%

A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-08379/2024. O próximo debate é no dia 1º de setembro, organizado por MyNews e TV Gazeta, às 18 horas. Pablo Marçal (PRTB) e Tabata Amaral (PSB) foram os primeiros que confirmaram presença no programa.

Nesta quarta-feira, 28, porém, Boulos e Nunes confirmaram presença ao programa.