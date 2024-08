Eusébio: Edson Sá sai da disputa e indica filha como vice de Dr Mauro

Segundo ela, as negociações aconteceram por meio do pai que tomou a frente das movimentações. Mais informações foram solicitadas, mas o ex-prefeito não retornou o contato e a filha informou que apenas ele era o responsável por dar mais detalhes. Caso haja retorno, a matéria será atualizada.

O ex-prefeito de Eusébio, Edson Sá (Republicanos), saiu da disputa pela prefeitura do município. A família será representada pela filha Alessandra Sá, conhecida como Leca Sá, indicada como vice na chapa de Dr. Mauro (União Brasil), que tinha o vereador França (Agir), no cargo de vice.

Tanto Sá como Mauro já estava registrados na plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pareciam como "concorrendo". O ex-prefeito tinha escolhido a arquiteta Paula Feitosa (Republicanos) como vice na chapa. Ela é sobrinha do ex-senador Chiquinho Feitosa, presidente do partido no Ceará.



Confirmada a decisão, o Município terá apenas duas candidaturas a de Mauro e a do também ex-prefeito José Arimatea Lima Barros Júnior, conhecido como Dr. Júnior (PRD). Ele faz parte do grupo do atual prefeito Acilon Gonçalves (PL) que está em seu segundo mandato e não pode ir mais ir para reeleição. Júnior foi eleito em cenário parecido no passado, Acilon também estava no segundo mandato e o indicou para a sucessão.

Sá foi três vezes de Eusébio e duas vezes chefe do Executivo de Aquiraz, atualmente sob a gestão de Bruno Gonçalves (PRD), filho de Acilon. Em 2020, Sá foi derrotado justamente pelo atual prefeito, que tentará reeleição este ano.