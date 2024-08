Com projeção em prédio, Evandro é cobrado por imagem sobre CPI do Narcotráfico: "Cadê o vídeo?"

Candidato não se demorou na frente da sede da Ordem, entrou rapidamente, ao mesmo tempo que pessoas segurando bandeiras do prefeito José Sarto (PDT) também cobraram

Uma projeção com críticas ao candidato Evandro Leitão (PT) foi exibida na fachada do prédio na frente da sede da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará (OAB-CE), onde foi realizado o debate entre candidatos à Prefeitura de Fortaleza, promovido pelo O POVO, nesta terça-feira, 25. Foi exibida a frase: “Cadê o vídeo, Leitão?”.

O candidato não se demorou na frente da sede da Ordem, entrou rapidamente, ao mesmo tempo em que pessoas segurando bandeiras do prefeito José Sarto (PDT) também cobraram a liberação da gravação por parte de Evandro. “Queremos o vídeo, queremos o vídeo”!”, era o coro.

O “vídeo” se refere à transmissão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Narcotráfico, discutida na Assembleia Legislativa em 2018. A investigação foi arquivada e, recentemente, a postura de Evandro Leitão na votação tem virado alvo de opositores, especialmente Sarto.