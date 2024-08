O POVO News: Expectativas para o debate O POVO com candidatos de Fortaleza

O programa O POVO News realiza mais uma edição na noite desta terça-feira, 27. Com apresentação da jornalista Rachel Gomes, a edição comenta sobre as expectativas para o debate entre os candidatos à Prefeitura de Fortaleza, promovido pelo O POVO nesta terça, às 19h.

O programa ainda comentará sobre a nova Pesquisa do Instituto Veritá, que aponta Pablo Marçal (PRD), como líder na intenção de votos para a prefeitura de São Paulo.

Além disso, a edição aborda sobre a possibilidade do Senado Federal anular parte do decreto do presidente Lula (PT) sobre o uso de armas. Uma das mudanças que poderia ser feita pela Casa Legislativa seria a retirada da proibição do funcionamento de clubes de tiro a menos de um quilômetro de instituições de ensino público ou privada.

Outro assunto é o primeiro depoimento de Ronnie Lessa na Polícia Federal após a prisão de suspeitos de matar a vereadora Marielle Franco. Os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, assim como o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, foram presos em março deste ano.

O episódio terá análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, a produtora da Rádio O POVO CBN, Mariana Rebouças, e o editor de Opinião do O POVO, Guálter George.

