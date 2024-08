O POVO News: Marçal tem redes suspensas pela Justiça e reage; Bolsonaro critica censura

Pablo Marçal e Jair Bolsonaro chegaram a trocar farpas nas redes sociais na última semana Crédito: Reprodução/Instagram Pablo Marçal

O pedido de suspensão partiu do Tribunal Eleitoral de São Paulo, atendendo a pedido do PSB, partido da candidata Tábata Amaral. A Corte entendeu que havia uma "transposição de limites" no comportamento online de Marçal, em propagar e desafiar seguidores a disseminar seu conteúdo online. Marçal fez uma live ainda no sábado, elencando a decisão como "sem fundamento". "Derrubem minhas redes sociais que vocês vão ver, vou aparecer até dentro da sua geladeira", afirmou. Após a decisão, o candidato criou novos perfis nas redes. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se pronunciou sobre o caso, alegando "censura", apesar de não citar diretamente o nome de Marçal, a quem criticou dias atrás.