Deputados veem debate do O POVO como oportunidade de candidatos mostrarem propostas

Parlamentares comentaram, durante sessão plenária na Assembleia Legislativa, sobre a realização do debate com candidatos a prefeito de Fortaleza

Em sessão plenária realizada nesta terça-feira, 27, deputados estaduais cearenses ressaltaram a importância do debate com os candidatos a prefeito de Fortaleza, promovido nesta terça, às 19h, pelo O POVO. O confronto terá transmissão, ao vivo, da Rádio O POVO CBN e também canal do O POVO no YouTube, nas mídias sociais do O POVO e ainda no Canal FDR.

"Queria registrar o trabalho que o O POVO está fazendo, de proporcionar um debate com os candidatos. Acho que é uma forma importante para que a população possa, não somente dentro dos programas eleitorais, avaliar os candidatos, as candidaturas e os projetos", disse o o deputado Queiroz Filho (PDT).

E seguiu: "Enaltecer a postura do grupo O POVO, pela audiência que tem e, por justiça, o jornal sempre dá oportunidade espaço para pessoas das mais diferentes matizes e pensamentos políticos", ressaltou o pedetista. O parlamentar é aliado do prefeito José Sarto (PDT).