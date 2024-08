Aracati: Federação PT-PCdoB-PV desfaz coligação com oposição a Bismarck Maia e libera partidos

Caetano Neto (Republicanos) é opositor de Bismarck Maia (Podemos) Crédito: Reprodução/Instagram/FABIO LIMA/O POVO

A Federação Nacional Brasil da Esperança (Fé Brasil), composta pelos partidos PT, PCdoB e PV desfez a coligação com o opositor do prefeito Bismarck Maia (Podemos), o candidato Caetano Neto (Republicanos). Os partidos foram liberados para apoiarem informalmente o candidato que quiserem. O PT estadual havia intervido e desfeito a parceria feita pelo PT municipal, junto da comissão provisória da dederação em Aracati, afirmando que a sigla não apoiaria ninguém na disputa da cidade distante 147,13 km de Fortaleza. A orientação foi ignorada pelo PT de Aracati que firmou, em convenção no último dia 27, uma coligação com o Republicanos. Decisão foi recorrida e seguiu para a instância nacional da federação. Em nota, assinada por Luciana Santos, presidente nacional da federação, foi alegado que a convenção eleitoral realizada pela comissão provisória "descumpriu diretrizes e decisões legitimamente estabelecidas no processo decisório da Federação".

Ou seja, a princípio o PT municipal firmou aliança com Caetano Neto (Republicanos), que representa oposição ao prefeito Bismarck Maia (Podemos), cuja candidata à sucessão é a vereadora Roberta Cardoso (Podemos). Bismarck e o Podemos integram a base do Governo Elmano de Freitas (PT) a nível estadual. Um dia antes da convenção petista no município, o PT Ceará encaminhou ao PT de Aracati que a coligação não deveria ser feita. O partido afirmou, na ocasião, que não apoiaria nenhum candidato a prefeito, liberando os filiados para fazerem campanha por qualquer dos nomes na disputa. A sigla municipal não levou em consideração a decisão da estadual e, na convenção, manteve, junto da Federação, a aliança e chegou a encaminhar as atas para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A coligação com o Republicanos ainda consta no sistema.

Segundo o presidente da Federação no Ceará, Luís Carlos Paes, é neste ponto que a federação nacional entra, determinando, conforme quis o PT Estadual, que os partidos não iriam se coligar oficialmente, mas estavam liberados. “Grande maioria vai apoiar os opositores [de Bismarck]. Foi o que decidimos na convenção, mas oficialmente, não há coligação. Possivelmente, a informação será atualizada nos próximos dias no TSE”, diz o presidente. Além de reverter a decisão, a federação nacional mudou a composição da comissão em Aracati. A presidência fica com um filiado ao PCdoB, Antônio Alysson de Aguiar Paula, a primeira vice-presidência com um filiado ao PV, Walter Lima Frota Cavalcante e segunda vice-presidência com o PT, com Ivanilde Pereira da Silva.



Apoio a Caetano Neto era criticado pelo prefeito Bismarck Maia e comemorado por Zé Airton O que ocorre em Aracati é uma disputa entre aliados do Governo Elmano de Freitas: Bismarck Maia, prefeito de Aracati, e José Airton Cirilo (PT), deputado federal natural da cidade e articulador da política local. O PT de Aracati, a princípio teria chapa própria, mas decidiu retirar a pré-candidatura da vice-prefeita Denise Menezes e apoiar o ex-vereador Caetano Neto (Republicanos). O diretório petista no Município fez duras declarações ao prefeito Bismarck, citando “modelo patrimonialista de uma oligarquia familiar”, e defendeu fazer parte de uma frente ampla. O prefeito devolveu as críticas.