Guilherme Boulos é o candidato mais rejeitado ao lado de Marçal e Datena, diz Datafolha

A pesquisa Datafolha desta quinta-feira, 22, colocou Guilherme Boulos (PSOL), tanto como o líder nas intenções de voto, quanto o candidato mais rejeitado, com 37% dos eleitores dizendo que nunca votariam nele. Em segundo lugar, o ex-coach Pablo Marçal (PRTB) é rejeitado por 34%. Fechando o pódio, José Luiz Datena (PSDB) nunca receberia os votos de 32%.

Como a margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, a rejeição de Boulos, Marçal e Datena está no limite do empate técnico, com o deputado psolista numericamente à frente.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) é rejeitado por um quarto (25%) da população. Tabata Amaral (PSB) aparece com 18% de rejeição, e Marina Helena (Novo) com 14%.