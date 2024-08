Eleições 2024: veja o patrimônio dos candidatos à Prefeitura de Juazeiro do Norte

Fernando Santana é o que declarou o maior patrimônio, com R$ 1.120.892,11. O candidato do PCO, Lino Alves, informou não haver bens a declarar

A última quinta-feira, 15, marcou o fim do prazo que para cadastro de candidaturas no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Um dos passos para ser concorrer nas disputas eleitorais é declarar o total de bens e mostrar a origem do patrimônio apresentado, seja terrenos ou investimentos.

Em Juazeiro do Norte, quatro candidaturas foram oficializadas como consta na plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Entre os declarantes, quem tem o maior patrimônio é o deputado estadual Fernando Santana (PT), com R$ 1.120.892,11. O valor corresponde, em sua maioria, em créditos, saldos em contas correntes e imóveis.

O candidato Lino Alves (PCO) informou não haver bens a declarar, no portal do TSE. A candidata Sued Carvalho (UP) declarou apenas um valor para poupança para construção ou aquisição de bem imóvel.