Sarto rebate críticas: 'Sou o alvo preferencial, querem estar no meu lugar'

Sarto faz adesivaço na Praia do Futuro Crédito: Ludmyla Barros/Especial para O POVO

Vestidos de amarelo, os dois primeiros ainda usavam os óculos no estilo “juliet”, símbolo da campanha do pedetista. A chegada do gestor ocasionou uma grande movimentação de apoiadores, que haviam começado a chegar horas antes e formaram uma grande concentração no cruzamento. Na entrevista, Sarto comentou mais uma vez sobre Evandro Leitão e falou do vídeo da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Narcotráfico, protocolada em 2015, e discutida na Alece em 2018. O grupo pedetista pede filmagens da sessão de 15 de fevereiro daquele ano, na qual Evandro se posicionou contra a instalação da CPI e afirmou temer pela segurança de si mesmo e da família. Sarto e aliados chegaram a ir à frente da Assembleia, na última sexta-feira, 16, para cobrar o vídeo. Evandro respondeu nas redes sociais, avaliando o ato como um "espetáculo deprimente" e disse que Sarto “omitiu que era deputado à época e que retirou sua assinatura dessa proposta de CPI.”

Sobre as declarações do petista, o prefeito despistou e reforçou o pedido à filmagem: “Não é essa a questão. Ele foi o único que não assinou dizendo ter medo. Então, apresente o vídeo Leitão. Você não tem o que temer? Então apresente o vídeo. Como um presidente se nega a dar o vídeo de uma sessão?”. No adesivaço, foi possível ver alguns apoiadores utilizando camisetas com os dizeres: “Cadê o vídeo, Leitão?”, usadas dois dias antes. Sarto diz ser o “alvo preferencial de adversários” No mesmo cruzamento, também nesta manhã, estava marcado um adesivaço do senador Eduardo Girão (Novo), que precisou ser realocado pela presença de bandeiras e carros de som do prefeito Sarto. Girão foi ao adesivaço do Novo utilizando uma camisa com críticas à gestão do prefeito, mesma peça usada dias antes, no primeiro debate entre candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Na ocasião, ele precisou trocar a roupa, por solicitação de Sarto.