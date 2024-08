"Que venham as bíblias", diz vice de André Fernandes sobre projeto apoiado por Elmano

Sobre a candidatura do colega de chapa ao comando da Capital, Alcyvania - que é membro consagrada da Comunidade Católica Shalom - destacou que ela surgiu "pela vontade de Deus". Questionada como iria atrás dos votos de pessoas ateias, ela afirmou que um gestor precisa governar para todas as pessoas, independente de religião.

A candidata a vice na chapa de André Fernandes (PL), Alcyvania Pinheiro (PL) , defendeu nesta quinta, 15, a aprovação do projeto "Bíblia nas Escolas" , iniciativa abraçada pelo governador Elmano de Freitas (PT) e de coautoria do deputado Evandro Leitão (PT) , que também disputa a Prefeitura de Fortaleza. "Que venham as bíblias. A palavra de Deus é sempre muito boa", destacou Alcyvania durante entrevista à Rádio O POVO CBN.

Fora do campo da fé, entretanto, a candidata a vice economizou nas palavras, enveredou por outros temas e até terceirizou respostas para André Fernandes. Ao ser instada a falar de propostas para a melhoria da mobilidade urbana em Fortaleza, ela reclamou das faixas de ônibus e das ciclofaixas, argumentando que recentemente viu uma senhora quase ser atropelada por um ciclista e que as vias de Fortaleza são muito estreitas para intervenções do tipo.

Alegou ainda que chegou atrasada para entrevista no programa O POVO no Rádio justamente por causa do trânsito. Hoje é feriado em Fortaleza, e as ruas e avenidas não apresentam grande movimentação.