"Bíblia nas escolas": Evandro será coautor da proposta, que tem bençãos de Elmano

O presidente da Assembleia Legislativa (Alece), Evandro Leitão (PT), está em conversas e deve entrar entrar como coautor da proprosta chamada de "Bíblias nas escolas". O autor da proposição, deputado Apóstulo Luiz Henrique (Republicanos), confirmou nesta terça-feira, 13, que o petista está em processo de assumir junto dele a autoria da medida que irá disponibilizar Bíblias em escolas da rede municipal. O Governo entrou com emenda para que a distribuição inclua livros religiosos de outras fés.

"Parabéns Elmano, parabéns Evandro Leitão, você é coautor do projeto comigo, que Deus abençoe vocês e que se aproximem sim do povo cristão, porque não são os bolsonaristas que são donos da igreja, Jesus é dono da igreja e Jesus é amor", disse o deputado em sua participação no Debates do POVO, programa da Rádio O POVO CBN.

"Ele está entrando como coautor e estamos trabalhando o projeto para que não haja a questão de ter o proselitismo ou o favor em relação a uma religião, estamos debatendo para que seja imparcial", ressaltou ainda o parlamentar. A fala coincide o que defendeu o governador Elmano de Freitas (PT) depois de "abraçar" a pauta em durante congresso evangélico "Ceará Pentecostal", na Igreja do Senhor Jesus.