Sarto sobe em "trem da alegria", acompanha convenção do PSDB e rebate Camilo sobre IJF

O PSDB realizou convenção neste domingo, 4, véspera do encerramento do prazo eleitoral. Ao lado do presidente do partido no Estado, Élcio Batista, esteve o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), em mais uma manifestação de união entre suas siglas. O chefe do Executivo saudou apoiadores, rebateu críticas e alfinetou seus adversários do PT, inclusive Evandro Leitão (PT), a quem chamou de “medroso”.

Sarto chegou ao lado de Élcio, tirou foto com apoiadores e subiu no “trem da alegria”, veículos usados em festas ou passeios e que contam com a presença de personagens de desenhos animados, animes ou herois. A dupla colocou óculos e dançou enquanto tiravam fotos.

