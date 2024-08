Edson Sá escolhe sobrinha de Chiquinho Feitosa como vice: ‘Disputar contra oligarquia’

Ex-prefeito do Eusébio e também de Aquiraz, Edson Sá escolheu a arquiteta Paula Feitosa, ambos do Republicanos, como vice na chapa que oficializou a sua candidatura a prefeito do Eusébio. Ela é sobrinha do ex-senador Chiquinho Feitosa, presidente do partido no Ceará.

A convenção partidária que confirmou a chapa pura ocorreu na noite desta segunda-feira, 5, na Câmara Municipal. Segundo Sá, a composição é apoiada pelos partidos PT, PSD e PSB. No evento, também era possível identificar pessoas do PCdoB.

"Me propus a voltar a ser prefeito, porque a cidade está abandonada. Embora tenha crescido, muita gente pensa que é só esse paraíso dos condomínios, mas na periferia é uma tristeza", disse ao O POVO.