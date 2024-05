Eusébio: em disputa de ex-prefeitos, oposição espera apoio de PT e PSB contra Acilon

O município do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, tem dois ex-prefeitos na disputa pela cadeira do atual prefeito, Acilon Gonçalves (PL), que comanda o município nos últimos oito anos. Acilon apoiará o ex-prefeito José Arimatea Lima Barros Júnior, conhecido como Dr. Júnior, que foi prefeito do Município entre 2013 e 2016. A oposição terá na disputa o ex-prefeito Edson Sá (Republicanos), lançado por Chiquinho Feitosa, presidente do partido, que tenta confrontar a hegemonia de Acilon nos municípios a leste da Região Metroopolitana.

Acilon não poderá tentar reeleição, por estar no segundo mandato. O grupo completa 20 anos de domínio no Eusébio, de onde estendeu a influência aos municípios vizinhos. Acilon foi eleito pela primeira vez em 2004, foi reeleito em 2008, depois Arimatea Júnior assumiu, passou quatro anos até Acilon voltar e se reeleger.

Edson, por sua vez, é o postulante pela oposição local e compõe a base do governo Elmano de Freitas (PT). Em conversa com O POVO, o pré-candidato afirmou que o nome para formação de chapa como vice será definido com os partidos aliados, como PT, PSB e PSD.