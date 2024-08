Afonso Magno retira pré-candidatura a prefeito de Itatira: 'Segurança é minha prioridade'

Presidente do diretório municipal do Republicanos de Itatira , Afonso Magno retirou a pré-candidatura dele a prefeito no município distante 213 quilômetros de Fortaleza.

A convenção do Republicanos de Itatira está marcada para ocorrer às 9 horas deste domingo, 4, quando deverão ser oficializados os candidatos a vereadores.

O POVO tentou contato com o ex-pré-candidato via redes sociais e com o presidente do Republicanos Ceará, Chiquinho Feitosa. Quando houver retorno, o texto será atualizado.

Veja o que disse Afonso Magno