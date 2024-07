Eusébio: MP solicita que Polícia Federal investigue fraudes no alistamento de eleitores

Requerimento enviado à PF pede investigação de grupos de eleitores suspeitos de tentativa de fraude na inscrição ou transferência eleitoral, com a possibilidade de identificar os agentes políticos que tenham contribuído para as fraudes

O Ministério Público Eleitoral (MP) requisitou a instauração de inquéritos policiais para apurar supostos crimes de fraudes no alistamento eleitoral de 124 eleitores de Eusébio. O requerimento feito pelo promotor eleitoral Jucelino Oliveira Soares à Superintendência da Polícia Federal no Ceará, por meio da 88ª Promotoria Eleitoral do Município, foi enviado nessa segunda-feira, 1º de julho.

Conforme a requisição do MP, a Polícia Federal tem o prazo de 30 dias para a instauração do procedimento policial. A medida foi adotada em função dos documentos recebidos do Cartório Eleitoral da 88ª Zona, informando indícios de ocorrências do crime eleitoral tipificado no artigo 289, da Lei nº 4.737/1965.