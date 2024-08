Maracanaú: Firmo Camurça reclama de escolha de vice, mas mantém apoio a Roberto Pessoa

O deputado estadual e ex-prefeito de Maracanaú, Firmo Camurça (União Brasil), divulgou nota manifestando sua discordância da escolha do nome para a vice na chapa do prefeito e candidato à reeleição Roberto Pessoa (União Brasil). Firmo e Pessoa são aliados de longa data: o deputado sucedeu Pessoa na administração de Maracanaú, ficando lá por dois mandatos; em 2020 Firmo, cedeu o posto a Roberto, que se elegeu e tenta agora a reeleição.

Para a eleição de outubro, Pessoa escolheu compor a chapa com o ex-secretário de Gestão, Orçamento e Finanças, Gerson Cecchini, como candidato a vice-prefeito. Firmo também era cotado para a vaga, mas acabou preterido e sequer esteve na convenção que oficializou a chapa do União Brasil. No evento, Pessoa disse ter se incomodado com a ausência do "grande amigo" Firmo Camurça, mas ponderou que a "fila anda".



Em nota, Camurça informou ter faltado à convenção por discordar do processo de escolha do vice. No entanto, destacou os 20 anos de convivência com Roberto Pessoa e informou que mantém os compromissos com seu grupo político e que seguirá votando na Assembleia em acordo com as orientações dele.