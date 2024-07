Sarto e Evandro definem vices; prefeito ataca; eleição na Venezuela: Jogo Político #299

Convenção de Sarto tem ataques a Capitão Wagner, André Fernandes, Evandro e PT. Coligações do prefeito e do PT definem vices

As convenções municipais agitaram o fim de semana político em Fortaleza e Região Metropolitana. Candidaturas de oposição foram lançadas em Caucaia e Maracanaú, com destaque para os bolsonaristas. A candidatura de situação foi lançada em Eusébio e Fortaleza. Este será o tema do Jogo Político episódio #299.

O fim de semana teve também eleição na Venezuela. Foi anunciada a vitória de Nicolás Maduro, mas há questionamentos e dúvidas devido à falta de transparência.

Assista:

Até o fim das eleições, o Jogo Político irá ao ar de segunda a sexta-feira, ao vivo, sempre às 14 horas, com participação de jornalistas da equipe de Política do O POVO na análise do cenário eleitoral no Ceará e pelo Brasil.