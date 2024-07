Quixadá: em disputa por vaga de vice em Fortaleza, PSD e PSB se unem contra PT

Ricardo Silveira terá como principal adversário o filho de Ilário Marques, Victor Marques Crédito: Reprodução: Instagram/ Ricardo Silveira / Ilário Marques

Se na eleição para a Prefeitura de Fortaleza PSB e PSD disputam a indicação para vice do PT, em Quixadá, município 169,61 km de distância da Capital cearense, os partidos formam chapa contra a sigla petista. Ricardo Silveira (PSD) atual prefeito vai em busca da reeleição tendo Marcelo Ventura (PSB) como vice contra Victor Marques (PT). A aliança governista conta com um amplo apoio de partidos como MDB, PP e até PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro e opositor do PT. O PDT não terá candidato, confirmaram ao O POVO o presidente estadual da legenda, Flávio Torres, e o nacional licenciado, André Figueiredo. No entanto o deputado estadual Osmar Baquit (PDT), que tem a região com reduto eleitoral, confirma apoio a Ricardo. "Lá eu tenho uma posição muito clara. Eu apoio a pré-candidatura à reeleição do prefeito Ricardo Silveira, eu e o meu grupo político. O PSB que tá indicando o vice, o Marcelo Ventura, e lá a gente tem essa aliança consolidada sem problema nenhum. E acredito que o Ricardo será vitorioso", disse Baquit ao O POVO.