Augusta defende escolhas do PT no Interior: "Fazem parte do processo democrático"

A secretária da Articulação Política do Ceará, Augusta Brito, defendeu as decisões do PT no interior do Estado, em relação a alianças para eleições deste ano. Segundo ela, não há qualquer interferência do Governo do Ceará e todas as escolhas petistas fazem “parte do processo democrático”.

Augusta começou falando de municípios nos quais a base do Palácio da Abolição está dividida, defendendo uma autonomia dos diretórios. “O PT municipal tem autonomia para decidir quem apoiar. O aliado do Governo do Estado, na eleição municipal pode se dividir, se o partido achar que é melhor apoiar ”, disse.

Dentre os casos de divisão, há Aracati, onde o PT apoia Caetano Neto (Republicanos) em vez do nome indicado pelo prefeito Bismarck Maia, presidente do Podemos, sigla que faz parte da base do governo.