Ipueira: gestores são alvo de operação por suposto desvio de dinheiro com "rachadinhas"

Gestores e servidores públicos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) do município de Ipueiras, a 302 quilômetros de Fortaleza, foram alvo de operação por suposto desvio de dinheiro público por meio de “rachadinha”. O Ministério Público do Ceará, por meio do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), com apoio da Polícia Civil, cumpriu mandatos nesta quinta-feira, 4, parte da Operação “Charco”.



Na ação, foram expedidos três mandados de prisão temporária contra uma diretora e ex-chefes do órgão. Eles não foram localizados e seguem sendo procurados. Foram cumpridos também oito mandados de busca e apreensão nas residências dos alvos e na sede do órgão, que resultou na apreensão de celulares, agendas e documentos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A investigação ministerial apontou, conforme comunicado oficial, a existência de um suposto esquema organizado por pessoas de dentro do serviço, com participação dos então superintendentes. O desvio dos recursos públicos funcionaria com a contratação de funcionários sob a condição de repassarem 50% do salário para pessoa indicada pelo superintendente.