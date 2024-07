Eleições municipais não têm voto em trânsito; veja o que fazer

Isso porque aqueles que estiverem fora da sua cidade eleitoral no dia da eleição não poderão votar em trânsito . A alternativa é justificar a ausência das urnas, que pode ser feita no dia da eleição ou posteriormente.

Este ano, as eleições municipais acontecem em 6 de outubro. O segundo turno ocorre em 27 de outubro nas cidades onde há municípios com mais de 200 mil eleitores. Quem não puder comparecer na votação em algum dos turnos ou dos dois deverá justificar a ausência.

Deve levar também o formulário de justificativa preenchido, documento de identidade oficial com foto e o número do seu título eleitoral. Os formulários podem ser encontrados nos cartórios eleitorais, nos postos de atendimento que prestarão esse serviço, nos locais de votação e também nas páginas do TSE e TREs na internet.

Quando a justificativa é apresentada no dia da eleição, não é necessário anexar documentos que comprovem o motivo da ausência. Mas se a justificativa for feita após a eleição, deve ser encaminhado com documentos anexados que comprovem o motivo da ausência. Veja como é o processo:

Há a opção de apresentar a justificativa por ausência às urnas, pela internet, através do Sistema Justifica, que será disponibilizado na página do TRE no dia seguinte à eleição ou também através do aplicativo e-Título.

O eleitor que não votou e não justificou no dia da eleição poderá justificar no prazo de 60 dias contados da data da eleição. Ou seja, para quem faltar ao primeiro turno, o prazo vai até 5 de dezembro e para quem faltar no segundo turno, o limite é 7 de janeiro de 2025.