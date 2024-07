Podcast Jogo Político terá episódios ao vivo de segunda a sexta até as eleições

A partir desta segunda-feira, 22, até o fim das eleições, o podcast Jogo Político, do O POVO, terá edições extras especiais. Veiculado semanalmente desde 2018, o Jogo Político irá ao ar todos os dias, ao vivo, de segunda a sexta-feira, sempre às 14 horas.

Com participação de jornalistas do O POVO, o Jogo Político é uma conversa bem-humorada, com informação, análise, opinião e muita participação do público, para comentar os principais acontecimentos do momento político. O foco principal serão a eleição em Fortaleza e nos principais municípios pelo Interior do Ceará. Os favoritos, as pesquisas eleitorais, quem sobe e quem desce e os papel dos principais atores políticos.

Também serão analisadas as eleições pelo Brasil, o cenário nas capitais, o impacto das disputas para o governo Lula e para o bloco do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Os outros acontecimentos políticos, fora do tema eleição, também estarão no radar dos analistas. Até as eleições nos Estados Unidos, em novembro deste ano, serão assunto.