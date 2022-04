Voto em trânsito 2022: como votar fora da sua cidade nessas eleições?

O voto em trânsito é um direito de todo cidadão morador de capitais e municípios com mais de 100 mil eleitores. Ele permite que uma pessoa possa votar fora de seu domicílio eleitoral para Presidência da República. O edital sobre o voto em trânsito será publicado até 3 de agosto de 2022, no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Voto em trânsito: como funciona

De acordo com o artigo 28 da Constituição Federal, o primeiro turno das eleições será no domingo inicial de outubro e o segundo turno (caso aconteça) no último domingo do mesmo mês. Nesse ano, 2022, acontecerão nos dias 2 e 30.

O voto em trânsito pode ocorrer em qualquer um dos dias de votação ou nos dois, mas somente haverá a possibilidade de votar nas eleições gerais, ou seja, para presidente da república. Não existe a possibilidade de voto em trânsito para prefeito e vereador.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Voto em trânsito: condições

O eleitor deve solicitar o voto em trânsito com até dois meses de antecedência. Para conseguir esse direito, é necessário estar com o título de eleitor regularizado. O processo de solicitação acontece após a divulgação do edital, no site do TSE .

Sobre o assunto Título de eleitor online: como tirar ou regularizar documento?

Saiba como tirar, regularizar ou transferir o título de eleitor no Ceará; prazo acaba em maio

Burger King oferece promoção para quem apresentar o título de eleitor

Voto em trânsito: pode votar fora do país?

Os eleitores brasileiros não podem solicitar o voto em trânsito para outro país. No entanto, os que possuírem título eleitoral cadastrado no exterior e que estiverem em trânsito no território brasileiro terão direito a votar para presidente da República.

No caso de o eleitor habilitado não comparecer à seção eleitoral, ele deverá justificar sua ausência, ainda que esteja em seu domicílio eleitoral. Essa justificativa poderá ser feita pelo e-Título ou, caso necessário, pelo formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE).

Voto em trânsito altera dados eleitorais?

Não. A habilitação para o voto em trânsito não transfere ou modifica dados da inscrição eleitoral. Após o período de votação, o cidadão que requisitou esse processo volta para a sua seção de origem automaticamente.



Sobre o assunto TSE desaprova contas partidárias do PSDB referente ao ano de 2016

WhatsApp não fez acordo com TSE para adiar mudanças na plataforma, diz ministro

Deolane rebate Bolsonaro após vídeo: "Se elegeu em cima de fake news"

Comissões permanentes da Câmara elegem presidentes

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral



Tags