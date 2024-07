Iguatu: Ednaldo Lavor lança pré-candidatura de Rafael Gadelha à Prefeitura

Prefeito Ednaldo Lavor lançou o vereador Rafael Gadelha como pré-candidato à sucessão em Iguatu Crédito: Reprodução/Redes Sociais/@ednaldodobem

A pré-campanha para a Prefeitura de Iguatu soma mais um postulante, com o lançamento da pré-candidatura do vereador Rafael Gadelha (PSD), nome apoiado pelo atual prefeito, Ednaldo Lavor (PSD). O nome do governismo era aguardado e, com a definição, totalizam-se sete pré-candidaturas na cidade distante 388,82 km de Fortaleza. O lançamento ocorreu na noite da sexta, 12 de julho. Gadelha elencou a ocasião como o momento “mais emocionante” da vida dele. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Estou pronto, preparado e querendo. Nossa pré-candidatura a prefeito de Iguatu tem o reconhecimento importante das famílias iguatuenses. Obrigado, Ednaldo, pela confiança. Estou pronto, preparado e querendo”, escreveu o pré-candidato, nas redes sociais.

No evento, o presidente estadual do PSD, Domingos Filho, elogiou o vereador, afirmando que ele estava com Lavor “no momento mais difícil”. “Tem, portanto, energia e capacidade”, disse o ex-vice-governador do Ceará. Lavor passou, junto do vice-prefeito Franklin Bezerra (PSDB), mais de um ano afastado da gestão executiva de Iguatu. Retornaram em janeiro deste ano. Ambos foram acusados de crimes eleitorais pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE). A corte alegou abuso do poder pelo desvio de finalidade do uso da mídia institucional da Prefeitura, especificamente da página do site do Município, da página do Facebook e do Instagram.