Prefeito de Iguatu é condenado por pintar prédios com cores da gestão e usar brasão não oficial

A Justiça condenou o prefeito de Iguatu, Ednaldo Lavor (PSD) por ato de improbidade administrativa, em razão da utilização da máquina pública para promoção pessoal. O prefeito foi alvo de uma ação civil pública (ACP), acusado de pintar prédios públicos com as cores amarelo e laranja (de sua gestão), além de utilizar um brasão não oficial com o slogan “Prefeitura de um novo tempo” em documentos oficiais e propagandas.

A ACP partiu do Ministério Público do Estado do Ceará, ajuizada em 2018 pelo promotor de Justiça Fábio Ottoni. Foi acatada no último dia 9 de maio pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Iguatu.

Após o trânsito em julgado em primeira instância, a decisão será encaminhada ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), para que seja providenciada a suspensão dos direitos políticos do réu. Em outra ocasião, ainda neste mandato, Ednaldo chegou a passar um ano afastado, desta vez por suposto uso irregular dos canais institucionais.