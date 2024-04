Iguatu: ex-prefeito Ronald Bezerra se filia ao União Brasil e lança pré-candidatura

A solenidade contou com a presença do deputado federal Danilo Forte (União Brasil). Também foram filiados pré-candidatos à Câmara Municipal e demais integrantes no partido. Compareceram ainda outras figuras políticas do município, como Sá Vilarouca, ex-petista e futuro filiado ao PSB .

“Passando para agradecer a todos que participaram do ato de filiação do União Brasil, um importante momento que marcou o início de uma luta para resgatar o orgulho de ser Iguatuense. O que nos une é a vontade de ver Iguatu grande de novo. Muito obrigado e Avança Iguatu!”, escreveu nas redes sociais.

O ex-prefeito interino de Iguatu, Ronald Bezerra , filiou-se ao União Brasil, em um ato nesta terça-feira, 2. Atual presidente da Câmara Municipal , ele concorrerá às eleições para a Prefeitura este ano. Antes filiado ao Republicanos, ele é rompido com Ednaldo Lavor (PSD), prefeito eleito. O município fica a 361,4 km de Fortaleza.

O presidente da Câmara é rompido com a chapa de Lavor. Ao reassumir, Ednaldo chegou a passar álcool na cadeira , antes ocupada por Ronald.

Após mais de um ano do afastamento, em janeiro de 2024, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, autorizou que ambos voltassem a exercer funções políticas .

Ronald exerceu a função de chefe do Executivo em Iguatu após o prefeito Ednaldo Lavor e o vice Franklin Bezerra (PSDB) terem sido cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE). Teriam sido cometidas práticas de abuso de poder político, envolvendo uso irregular dos canais institucionais para promoção da candidatura de Lavor.

Impasses no nome da base do Governo para Iguatu

O Município do Centro-Sul protagoniza grandes movimentações políticas. Uma delas rodeia o nome da base do governo na Cidade. Após o lançamento do pré-candidato Sá Vilarouca, petista histórico da região — presente na filiação de Ronald —, a sigla em nível estadual decidiu por filiar Ilo Neto, filho de Agenor Neto (MDB).

A escolha por Ilo foi encabeçada pelo governador Elmano de Freitas. Em reação, Sá se desfiliou do PT e integrará o PSB, em um ato na próxima quinta-feira, 4, com a presença de Cid Gomes.

Essa chapa de oposição a Agenor Neto e a Ednaldo Lavor pode contar com um alinhamento com os Sobreira, outro grupo familiar de Iguatu. Em março, o deputado estadual Marcos Sobreira (PDT) afirmou ao O POVO que o senador Cid Gomes (PSB) o apoiava em qualquer projeto político.

"A gente está tentando fazer uma composição com PDT, PSB, Podemos, alguns partidos tentando se unir", afirmou o parlamentar na ocasião, acrescentando que conversa tanto com Sá quanto com Ronald. "Espero que desses nomes a gente possa escolher o melhor para disputar a Prefeitura”, completou.