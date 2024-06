Luizianne estreia em pré-campanha de Catanho: "Povo pode ganhar um presente"

Evento com pré-candidato à Prefeitura de Caucaia reuniu, além da deputada federal, lideranças e 20 vereadores do município

Waldemir Catanho (PT), pré-candidato à Prefeitura de Caucaia, segundo maior polo eleitoral do Ceará, realizou um encontro na terça-feira com a deputada federal Luizianne Lins (PT). Evento marca a entrada da ex-prefeita na campanha do aliado, visando aprofundar a discutissão sobre o plano de governo.

No evento, Catanho reforçou o papel do grande arco de aliança que vem sendo construído ao seu redor, e também destacou que, para a "caminhada", será preciso a união dos demais vereadores.

O momento também contou com uma presença em peso da bancada de vereadores do município que integram a base do atual prefeito Vitor Valim (PSB). Ao todo, 20 dos 23 parlamentares estiveram presentes. Dentre eles, o presidente da Câmara, Tanilo Menezes (MDB).

"Lutar firmemente, lutar ferozmente para fazer aquilo que o povo de Caucaia precisa e, para mim, essa caminhada começa agora e essa caminhada só dá certo se tiver vocês juntos. Isso é que é o essencial", afirmou.

Vice de Catanho encaminhado

Vanderlan Alves (Republicanos), cotado para ser vice de Catanho, esteve presente ao evento. O nome do vereador é dado como certo para formar chapa com o pré-candidato do PT. De acordo com fontes ouvidas pelo O POVO, a oficialização está próxima.

"Sempre que encontro o meu amigo e pré-candidato a prefeito, Catanho, tenho a certeza de que ele é o melhor e mais preparado para cuidar da nossa gente. Vamos avançar juntos, assim como Lula, Camilo e Elmano", declarou.

Nas eleições municipais de 2020, Vanderlan foi eleito o vereador mais votado do município. Ele repetiu o feito dois anos depois, desta vez na disputa para deputado federal, alcançando mais uma votação expressiva e ficando na primeira suplência do União Brasil.

Ele se filiou ao Republicanos e recebeu o diretório municipal em Caucaia. De acordo com apurações do O POVO, Vanderlan mirava a presidência da Câmara, mas atualmente o cenário que está mais próximo de ser confirmado é ser vice de Catanho. A opção seria também um movimento para aglutinar votos em nome da pré-candidatura do petista.