Deputado critica omissão de cristãos em casos de abuso e é rebatido por bolsonaristas

“Porque lá em Brasília não estão falando nada. A bancada evangélica não tá falando nada. Sabe por que? Porque tem envolvimento com um pastor que é muito conhecido no cenário nacional. Onde estão os líderes evangélicos? Os políticos evangélicos que demonizam tanta coisa? São tão bons para esculhambar os outros, mas não sabem se posicionar pela verdade, não sabem ser imparciais", criticou.

O deputado anunciou que entrará com um requerimento solicitando nota de repúdio a falas do pastor Luiz Hermínio , que minimizou um suposto caso de abuso sexual sofrido por uma menina nos Estados Unidos por um marido de uma cantora gospel.

A sessão plenária da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) desta terça-feira, 3, ficou marcada com um bate-boca entre deputados estaduais da ala evangélica . Começou quando Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos) criticou a omissão de líderes e políticos religiosos diante de casos de violência sexual contra crianças.

Enquanto falava, Luiz Henrique direcionou sua palavra ao deputado estadual Carmelo Neto (PL) e perguntou se não sabia do caso. "Carmelo Neto, você que é de direita, pessoa do bem, você não sabia? Procure ver para defender o bem".

Carmelo para Apóstolo: "Me respeite"

Carmelo falou após alguns parlamentares para rebater Luiz Henrique. O bolsonarista afirmou que defende prisão em casos de violência sexual "a quem quer que seja", mas disse que o deputado Luiz gosta de "tutelar" o mandato dos demais "como se ele fosse melhor".

O deputado do PL também alegou que o colega queria "constranger" os demais e não sabia do caso mencionado. Ele também alegou que Luiz Henrique se cala em casos no Ceará, pois integra a base do PT na nível estadual.

"O deputado Luiz Henrique, como é de costume nos seus pronunciamentos, ele gosta de tutelar o mandato dos outros parlamentares como se ele fosse melhor. Vossa excelência me respeite, não queira ser o dono de Deus", disse Carmelo.



Alcides diz que Apóstolo tenta "lacrar" e Silvana chama atitude de "perversa"

Em seguida, o deputado estadual Alcides Fernandes (PL) também rebateu Luiz Henrique. De acordo com ele, o parlamentar tentou "lacrar" e estava insultando os deputados evangélicos.

"Eu fico assustado com uma pessoa que se diz cristão e que lidera uma igreja, uma vez por outra chega aqui simplesmente para lacrar, jogar nas suas redes sociais uma palavra dele. Ele insulta os nossos deputados evangélicos. Teatro pode funcionar lá na igreja dele, aqui não funciona esse tipo de teatro", afirmou.