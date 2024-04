Alcides e De Assis batem boca em sessão: "Honesto para você é o homem do dinheiro na cueca"

Deputados estaduais De Assis Diniz (PT) e Alcides Fernandes (PL) Crédito: Reprodução/Alece

Uma discussão sobre democracia acarretou em bate-boca e troca de gritos entre os deputados estaduais De Assis Diniz (PT) e Alcides Fernandes (PL). Após o petista ter dito que o ano de 2024 - marcado pelos 60 anos do golpe militar - será uma data para "desmascarar os falsos profetas", Alcides pediu a palavra e afirmou que não se importava com as críticas já que o conceito de democracia do opositor era "o homem do dinheiro na cueca". A confusão ocorreu nesta quarta-feira, 27, e iniciou-se com a discussão sobre um projeto, proposto por De Assis, que restabelece a cidadania cearense ao ex-presidente João Goulart, deposto com a culminação da ditadura. Em sua fala, o deputado chegou a ler o discurso proferido por Jango, no Comício da Central, seu último ato público antes do golpe. A seguir, continuou falando sobre casos de crimes contra a democracia e sobre o que, na sua concepção, seriam os verdadeiros patriotas. Foi quando citou os ditos "falsos profetas".

“Nós é que somos patriotas que defendemos a democracia. Imagino que esse ano serão desmascarados os falsos profetas, que falam em Deus, mas um deus que cheira a enxofre, a veneno, a maldade. Deus jamais cheira a ódio. Por isso, ao refletir as consequências do que foi um golpe de estado sangrento, que fique nosso sentimento de paz e de liberdade”, disse o líder petista. Alcides responde citando o caso do “dinheiro na cueca” O comentário foi tomado como pessoal por Alcides, alegando que todos sabiam ser ele o “pastor” citado. Pediu, assim, a palavra para defender seu nome e o seu conceito de democracia, que seria diferente do opositor. “O líder do PT falou várias vezes em pastor, todos sabemos que o pastor sou eu. Não queira me atingir com palavras de baixo calão. Eu não desejo discutir com vossa excelência porque a pessoa honesta para você é o homem do dinheiro na cueca”, disse. Confira a seguir: