Pesquisa Datafolha Fortaleza: Em 2º lugar, Sarto diz que prioridade é 'cuidar da gestão'

"Eu sou um pré-candidato diferente, porque eu sou prefeito. Eu tenho que cuidar da gestão e é a nossa prioridade. Vamos continuar fazendo entregas até o dia 5 de julho, que a lei permite que eu esteja presente, mas depois do dia 5 de julho a gente vai continuar entregando", pontou Sarto na última quinta-feira, 27, durante posse de 255 agentes da segunda turma do concurso da Guarda Municipal.

Ocupando a segunda colocação da primeira pesquisa Datafolha sobre intenções de voto em Fortaleza, o prefeito José Sarto (PDT) diz que sua prioridade é "cuidar da gestão". Pré-candidato à reeleição, o pedetista alcançou 16% do eleitorado da Capital, ficando abaixo de Capitão Wagner (União Brasil), que obteve 33%.

Essa não é a primeira vez que Sarto comenta sobre a agenda da Prefeitura quando perguntado sobre as eleições municipais. "Quando eu não entrego um posto de saúde, eu entrego um escola de tempo integral, uma Areninha, uma área reurbanizada, requalificada. Então, todo dia nós temos entregas enormes, quantidade enorme de equipamentos públicos que impactam na vida do fortalezense", pondera.

A pesquisa Datafolha foi contratada pelo Grupo de Comunicação O POVO e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número CE-01909/2024. A pesquisa foi realizada de 24 a 26 de junho de 2022 com 644 pessoas entrevistadas pessoalmente. O intervalo de confiança é de 95%.



Com informações da repórter Gabriela Almeida

