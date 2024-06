Sarto sobre participação de Ciro na campanha: "Dará contribuição que a gente espera"

Ex-ministro Ciro Gomes e o atual prefeito de Fortaleza, José Sarto Crédito: Yuri Allen, em 17/4/2024

Para o prefeito, "há um retrocesso visível do modo de fazer política, há um retrocesso da cultura, que Ciro foi um dos grandes impulsionadores da metodologia nova de se fazer política. Ele tem uma decepção enorme", avalia Sarto. E projeta: "Eu creio que no tempo devido, ele como bom brasileiro, cearense, ex-prefeito de Fortaleza, vai dar a contribuição que a gente espera dele. Ele não pode deixar e não vai deixar, tenho certeza absoluta, ninguém órfão da sua inteligência", finalizou. A declaração de Ciro, por sua vez, foi dada ao canal do MyNews, no YouTube, veiculada no sábado, 22. Em um primeiro momento, o ex-ministro é questionado se entrará na campanha de Sarto.