Pesquisa Ideia Aquiraz 2024: Bruno Gonçalves 52%; Jair Silva 37%

Pesquisa do Instituto Ideia, contratada pelo Grupo Jangadeiro, divulgada nesta segunda-feira, 1°, mostrou o cenário eleitoral em Aquiraz para as eleições de 2024. O atual prefeito Bruno Gonçalves (PDR) lidera com 52%, enquanto o presidente da Câmara Municipal, Jair Silva (PT) aparece com 37% das intenções de voto.

Outros candidatos somaram 1%. “Votos” em ninguém, brancos e nulos somam 7%, enquanto 3% não souberam ou não responderam. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira abaixo os resultados da pesquisa: