Pesquisa Ideia São Gonçalo do Amarante: Marcelo Teles 38%; Claudio Pinho 22%; Avelino 15%

Pesquisa do Instituto Ideia, contratada pelo Grupo Jangadeiro, divulgada nesta segunda-feira, 1°, mostrou o cenário eleitoral em São Gonçalo do Amarante para as eleições de 2024. O atual prefeito, Marcelo Teles (PT), ou Prof. Marcelão, lidera com 38%.

Na sequência, vem o deputado estadual Cláudio Pinho (PDT) com 22% e o ex-vice-prefeito, Avelino Forte (PL) que pontuou 15%.

Confira abaixo os resultados da pesquisa: