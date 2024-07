Lúcio Alcântara elogia Wagner: "É mais do que uma pessoa que votou no Bolsonaro"

Ex-governador citou o cenário eleitoral "polarizado", afirmando, no entanto, que o pré-candidato do União Brasil "tem boas chances"

O ex-governador Lúcio Alcântara (União Brasil) voltou a elogiar o colega de partido e pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (União Brasil), afirmando que o postulante é “mais do que alguém que votou no [ex-presidente Jair] Bolsonaro”.

Ele elencou “competência” de Wagner durante a gestão na Secretaria de saúde de Maracanaú, na Região Metropolitana.

“Ele é muito mais do que uma pessoa que votou no Bolsonaro. Ele tem uma visão muito além disso. É um homem de centro, vamos dizer. Demonstrou competência como secretário de saúde de Maracanaú. Tem ideias muito boas, que estão sendo reconhecidas”, disse o ex-governador, em solenidade das ações de 200 anos da Confederação do Equador, no palácio da Abolição.