200 anos da Confederação do Equador: Governo entrega medalhas e anuncia ações culturais

Estado entregou medalhas em alusão aos 200 anos da Confederação do Equador Crédito: Divulgação/Gov. do Ceará

A exatos 200 anos do estopim da "Confederação do Equador", o Governo do Estado do Ceará anunciou uma série de ações em alusão ao marco. Em solenidade de abertura, nesta quinta-feira, 27, foram entregues medalhas e anunciadas medidas, que envolvem desde exposições, peças de teatro até audiências públicas. A Confederação foi um movimento separatista, que visava tornar o Nordeste um país independente. Iniciada na província do Pernambuco, o Ceará integrou a ação com destaque, com nomes como Tristão Gonçalves, Padre Mororó e Bárbara de Alencar, considerada a primeira presa política do Brasil. Essa participação cearense, segundo a Secretaria de Cultura do Ceará, será um dos focos de ações a serem realizadas pelo Governo, em homenagem ao bicentenário da Confederação. As ações ocorrem ao longo deste ano, se estendendo até março de 2025.