Girão lança carta compromisso, visa mulher como vice e critica Evandro: "Político camaleão"

Eduardo Girão, senador e pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, lançou neste sábado, 8, uma carta compromisso com a presença da equipe de plano de governo e pré-candidatos a vereador, com as suas principais premissas como postulante ao Paço Municipal. O momento ocorreu no restaurante Forneria Coriolano.



Na ocasião, Girão disse que as demais pré-candidaturas ao cargo de prefeito são legítimas, mas teceu críticas ao petista, Evandro Leitão. O senador o apontou como "político camaleão" por não ter identificação com o PT e também omisso por não ter assinado uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o narcotráfico no Ceará, na Assembleia Legislativa, que acabou sendo arquivada.

De acordo com o senador. Evandro terá que responder sobre a sua postura de 2018 e o problema na segurança pública vivida atualmente é "fruto" disso.