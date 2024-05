Eleições 2024: Elmano vê "excelente sinal" em Luizianne na campanha de Catanho

Governador ainda não encontrou a deputada para tratar do apoio dela na campanha do PT à Prefeitura de Fortaleza

"Fico muito feliz de ela poder já estar envolvida na campanha do meu companheiro Catanho em Caucaia, e eu acho que isso é um excelente sinal", avaliou o petista em entrevista coletiva na entrega da Medalha da Abolição 2024 , na sexta-feira, 3.

Elmano de Freitas , governador do Ceará, vê como "excelente sinal" a deputada federal Luizianne Lins trabalhar na campanha de prefeito de Waldemir Catanho , em Caucaia.

A movimentação de Luizianne para o segundo maior colégio eleitoral do Estado ocorre após ela retirar seu nome dos postulantes na Capital e o deputado estadual que preside a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão, ser escolhido em encontro municipal.

Neste cenário, a missão no município vizinho pode afastar a ex-prefeita da campanha eleitoral em Fortaleza. Petistas, no entanto, avaliam que uma intermediação do governador pode recalcular a rota da deputada e trazê-la para o trabalho na Capital.

Liliane Araújo, 1ª vice-presidente do PT Fortaleza, acredita que o apoio a Evandro "dever ser construído" e costurado pelo governador. "O ponto de inflexão dessas conversas deve ser o governador Elmano. Claro que o deputado tem toda a legitimidade para fazê-lo, para procurá-la, mas eu acredito que o governador Elmano também é uma peça fundamental para ajudar a trazê-la para esse processo".