Juiz não vê campanha em panfletos de PT e PSOL contra Nunes e libera distribuição

O juiz da 2ª Zona Eleitoral, Paulo Eduardo de Almeida Sorci, julgou improcedente o pedido de reconhecimento de campanha antecipada dos partidos PT-PSOL por divulgarem jornal com críticas ao prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Como o Estadão mostrou, no Dia do Trabalhador, a publicação foi entregue nas proximidades do evento realizado por centrais sindicais no estacionamento da Arena Corinthians, em Itaquera, zona leste da capital paulista. O partido de Guilherme Boulos, pré-candidato a Prefeitura de São Paulo, tem 24 horas para buscar quase 30 mil exemplares junto ao cartório eleitoral. Cabe recurso da decisão junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP).

Sorci disse que viu exagero na publicação, mas afirmou que não configuram campanha antecipada extemporânea. "Entende o juízo, por suas convicções, que há excesso e exagero no tom quando se usam expressões como 'só o compadre levou R$ 48 milhões em obras', 'prefeito torrou quase R$ 5 bilhões em obras sem licitação e teve até dinheiro pro compadre dele'", citou o magistrado. "Essas expressões, repita-se, por persuasão deste juízo, sugerem o cometimento de ilicitudes nas contratações, inobservância de regras orçamentárias, quiçá improbidade administrativa, e são todas derivadas da parca elegância que nos cerca nestas plagas, mas não configuram propaganda eleitoral negativa extemporânea."