Região Metropolitana de Fortaleza tem mais de 40% dos eleitores no Ceará; veja o top-10

Ceará chega nas eleições de 2024 com 6.941.981 eleitores; Fortaleza e Caucaia seguem como os únicos colégios eleitorais do Estado qualificados para segundo turno

A Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) abrange mais de 40% dos 6.941.981 eleitores aptos a votar nas eleições de 2024 no Ceará. Os dados, divulgados na última semana no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), são resultado do processo de fechamento do cadastro, no último 8 de maio, para o pleito deste ano.

Com 19 municípios, a RMF compreende 2.904.304 dos eleitores aptos a votar, um total de 41,84% dos votantes. As cinco cidades com os maiores números de eleitores são: Fortaleza (1.770.862), Caucaia (245.637), Maracanaú (178.024), Maranguape (83.220) e Aquiraz (67.865).

Segundo turno

No Ceará, Fortaleza e Caucaia seguem como os únicos municípios que possuem mais de 200 mil eleitores, número mínimo para realizar segundo turno, caso seja necessário. Os seus colégios eleitorais contam com 1.770.862 e 245.637 cadastros regularizados no sistema eleitoral, respectivamente.