MBL promove congresso em Fortaleza para lançamento de pré-candidatura e expansão do movimento

O congresso integra o "MBL na Estrada" que consiste em um itinerário político no qual os integrantes do movimento visitam os estados do Brasil a fim de alcançar maior público

A ação deste sábado, que ocorreu no Hotel Vila Galé , contou com a participação de Pedro Arthur, do coordenador nacional do MBL e presidente do Partido Missão, Renan Santos, do pré-candidato a vereador em Natal e coordenador estadual do MBL Rio Grande do Norte, Matheus Faustino, e do deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Kim Kataguiri (União).

O Movimento Brasil Livre (MBL) promoveu na tarde deste sábado, 15, o Congresso MBL Ceará, que teve por finalidade lançar a pré-candidatura a vereador em Fortaleza do primeiro porta-voz do grupo no estado, Pedro Arthur (União Brasil). Na oportunidade, também foram discutidas as alternativas que serão adotadas para que o movimento de direita cresça no Nordeste.

Além deles, o vice-prefeito de Caucaia Deuzinho Filho (União) e o deputado estadual Sargento Reginauro (União) marcaram presença no encontro.

