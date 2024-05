Girão comemora resultado de pesquisa: 'Representamos a verdadeira mudança'

O senador aparece com 6% de intenção dos votos para Prefeitura de Fortaleza. Ele destaca otimismo e gratidão com o atual cenário

O senador Eduardo Girão (Novo) afirmou que a pré-candidatura dele representa a "verdadeira mudança" em Fortaleza, após a divulgação da pesquisa do Instituto Paraná para à Prefeitura da capital cearense nesta sexta-feira, 31.

Ele aparece com 6% das intenções de votos, um aumento 1,4 pontos em relação a anterior publicada em março. Além disso, Girão também destacou estar com rejeição menor do que a dos principais pré-candidatos, José Sarto (PDT), Capitão Wagner (União), André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT).

"Aparecemos na pesquisa com a menor rejeição e tivemos um crescimento de 33% em relação ao levantamento anterior. O saldo é positivo e vejo esse cenário da pesquisa Paraná com muito otimismo e gratidão aos fortalezenses pois eles estão compreendendo que representamos a verdadeira mudança", disse Girão ao O POVO.