Deputado Lucinildo Girão é lançado pelo PSD como pré-candidato em Maranguape

O deputado comentou sobre a reunião que teve com o líder do partido. "Onde tratamos diversas pautas políticas importantes para Maranguape, dentre elas minha pré-candidatura para prefeito de Maranguape. Vamos juntos, trabalhar ainda mais por uma Maranguape mais justa e para todos", escreveu.

Segundo ele, a decisão foi tomada após amadurecimento e "sondagem" com pesquisas internas feita pela sigla. "O nosso partido após amadurecer e sondagens que nós tivemos resolveu lançar o nome do deputado Lucilvio Girão como candidato a prefeito de Maranguape, essa missão você vai contar com o partido para o que der e vier, para valer", disse Domingos em vídeo pelas redes sociais.

O município deve ter na disputa o atual prefeito Átila Câmara, que se filiou ainda em 2023 ao PSB, quando a sigla consolidou aproximação com o governo de Elmano de Freitas (PT) e Eudoro Santana assumiu a presidência da sigla. Também é tido como pré-candidato o secretário de Educação de Maracanaú, George Valentim (União Brasil), ex-prefeito do município.

Ele deve contar com o apoio do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil). O gestor já fez acenos ao seu secretário. "Apesar de respeitar a família Câmara, meu candidato para prefeito caso vá para as eleições do próximo ano, será George Valentim", disse por meio de nota.