Prefeito Átila Câmara lança pré-candidatura à reeleição em Maranguape, ao lado de Cid Gomes

A pré-candidatura do prefeito Átila Câmara (PSB) foi oficialmente lançada, visando uma reeleição inédita em Maranguape, cidade distante 26,6 km de Fortaleza. O anúncio foi feito na última sexta-feira, 24, acompanhado de um discurso do senador Cid Gomes (PSB), articulador da sigla no Ceará, que considerou o apoio a Átila uma das “maiores apostas do PSB” para as eleições deste ano.

No lançamento, o prefeito afirmou que pretende colocar Maranguape “de volta entre os grandes do Ceará”. "Sou pré-candidato não pelo que fizemos nos últimos quatro anos, mas pelo que já iniciamos e vamos entregar nos próximos quatro anos”, disse.

Cid Gomes disse estar apostando “todas as fichas” no prefeito. “A pré-candidatura de Átila Câmara, aqui em Maranguape, é uma das maiores apostas do PSB no Ceará. Aquela que estamos colocando todas as fichas”, comentou o senador, que comanda a articulação da sigla comandada por Eudoro Santana, no Ceará.