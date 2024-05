PT nacional deve confirmar apoio a Roberto Pessoa em Maracanaú

A perspectiva é de que a direção nacional do partido chancele a posição do PT local a favor da reeleição

A direção nacional do PT deve aprovar apoio do partido à reeleição do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil).

De acordo com o líder do governo Lula na Câmara, deputado federal José Guimarães, a tendência é de que a instância máxima do partido endosse a posição já assumida pelas executivas local e estadual do PT.