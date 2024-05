Chuva provoca deslizamento de terra na Serra de Maranguape

Deslizamento de terra na Comunidade dos Altos Marianos, na Serra de Maranguape Crédito: Arquivo pessoal

As chuvas na madrugada desta sexta-feira, 17, causaram deslizamento de terra na comunidade dos Alto dos Marianos, localizada na Serra de Maranguape, município distante 26,5 km de Fortaleza. Pelo menos quatro casas ficaram alagadas, e uma delas está com rachaduras após desmoronamento de uma barreira, conforme O POVO apurou com moradores. Não há feridos. A Defesa Civil de Maranguape foi acionada ao local. De acordo com o Calendário de Chuvas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu 66 milímetros (mm) em Maranguape entre as 7 horas de quinta-feira, 16, e as 7 horas desta sexta.