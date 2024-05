Sarto não confirma Élcio na vice e ou se negociará vaga com outro partido: "Aguarde e verá"

OP - O Élcio continua?

Sarto - Aguarde e verá.

Tasso considera "caminho natural" o PSDB seguir na vice de Sarto

Em março, o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) afirmou, em entrevista coletiva, que “é o caminho natural” do PSDB continuar na chapa com o PDT na disputa pela Prefeitura de Fortaleza.

“É o caminho natural. Nós estamos aliados aqui ao PDT. Não só aqui, [mas] em todos os municípios que tenham condições de nós estarmos juntos, nós vamos estar juntos. Existe, com os quadros do PDT hoje, uma afinidade, ideológica mesmo, muito grande e o natural seria a repetição da chapa vitoriosa e que está fazendo um belo trabalho aqui em Fortaleza”, avaliou.

Questionado, à época, sobre a possibilidade do nome tucano a ocupar a vaga de vice-prefeito permanecer com Élcio ou com outro candidato, Tasso respondeu: "Nós ainda estamos discutindo o assunto".

Élcio, que também preside o PSDB Ceará, ressaltou na mesma ocasião que a aliança com o PDT é prioridade no Estado. “A gente tem posicionado o PSDB no Estado todo, buscado alianças prioritárias com o PDT, então, temos uma aliança com o PDT e ela é prioritária”.