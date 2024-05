Regularização eleitoral chega ao fim, mas é ainda incerto se Juazeiro poderá ter 2º turno

Juazeiro do Norte pode se tornar o terceiro município cearense ter a possibilidade de realizar segundo turno das eleições Crédito: Antonio Augusto/Ascom/TSE

O chefe do cartório da 119ª Zona Eleitoral de Juazeiro do Norte, Wendel Freire, explica que o número oficial deve ser confirmado apenas no fim deste mês de maio pelo TSE. Ele conta que, apesar da adesão de eleitores no município, as transferências de domicílio eleitoral para outras localidades podem afetar o resultado. "Realmente só no final, quando o TSE processar, que a gente vai ter uma ideia, porque também há os eleitores que saem do município que, nesse período, aumentam, que transferem para Fortaleza, para outros estados", pontuou em entrevista à Rádio O POVO CBN Cariri nessa quarta-feira, 8. Wendel contou que o município conseguiu cerca de 600 novos eleitores na terça-feira, véspera do fim do prazo para alistamentos. "Então, com precisão ou com certeza, a gente não pode afirmar isso [de que o Juazeiro poderá ter segundo turno], mas os números estão aumentando desde o final de semana, que tem aumentado bastante a procura. Ontem a gente atendeu mais de mil eleitores, mais de 600 foram novos eleitores de Juazeiro".